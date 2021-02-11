طليقة أحمد الفيشاوي تحرز انتصاراً جديداً في قضية ابنتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حققت هند الحناوي، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، انتصاراً قضائياً جديداً عليه اليوم، لصالح ابنتهما (لينا) التي تتولى حضانتها.

وقضت إحدى محاكم الأسرة في مصر اليوم الخميس، بإلزام الفيشاوي بدفع 23 ألفاً و400 جنيه إسترليني أجر مسكن حضانة لابنته، عن الفترة من 15 يونيو 2016 وحتى 14 يونيو 2017، ودفع 7 آلاف جنيه أجر مسكن من 7 مارس عام 2018، شهرياً.

وكان محامي الحناوي، قد أقام دعوى تطالب بإلزام الأب بدفع أجر مسكن حضانة ابنته عن الفترة السابق الإشارة إليها.

يذكر أن الفيشاوي أقام دعوى في وقت سابق طالب فيها بإسقاط الحضانة عن والدة طليقته والحاضنة لابنته، بعد زيادة حجم النفقة المطلوبة منه لابنته، إلا أن المحكمة رفضتها وقضت بزيادة مصروفات نفقة لينا من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه.

وكانت الحرب القضائية بدأت بين الفيشاوي والحناوي منذ عام 2003، عندما أعلنت هند أنها حامل من الفنان أحمد الفيشاوي وأنها متزوجة منه عرفياً، وهو ما نفاه الأخير لكن القضاء أثبت نسب ابنته، وما زالت المناوشات القضائية جارية حتى الآن بينهما بشأن الرؤية والنفقة وغيرهما.