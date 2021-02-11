كيت هادسون بإطلالة شبابية بتكلفة زهيدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت الممثلة الأميركية كيت هادسون متابعيها على (انستغرام) الذين يزيد عددهم على 12 مليون شخص، لقطات ترويجية لإطلالة أنيقة وزهيدة الثمن من العلامة التجارية الشهيرة (فيلوسوفي دي لورينزو سيرافيني).

ونشرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، أن كيت (41 عاماً) ظهرت بإطلالة شبابية أظهرتها أقل من عمرها بمقدار النصف، وتميزت بأناقتها وبلغت تكلفتها 390 جنيهاً إسترلينياً أي ما يعادل 538 دولاراً.

وارتدت كيت بلوزة بيضاء لامعة وأكماماً منتفخة بشكل بسيط، وأقرنتها بسروال أبيض لامع وحاوطت خصرها بحزام ذهبي عريض يتلألأ تحت أشعة الشمس، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الخواتم والقلائد والأقراط من (مجموعة أنيتا كو للمجوهرات).

ومن المعروف عن الممثلة الشهيرة حبها للأزياء، بجانب موهبتها التمثيلية حيث عملت عارضة أزياء للعديد من العلامات التجارية، بما فيها علامتها هي التجارية للملابس الرياضية Fabletics.

وأرادت كيت من إصدار علامتها التجارية للملابس، أن تكون مجموعتها صديقة للبيئة لذلك قررت بعد فترة، استخدام أقمشة معاداً تدويرها بنسبة 50% وأيضاً استخدام الزجاجات البلاستيكية المعاد تدويرها في صناعة القماش.

وتفضل كيت في اختيارها للأزياء، الاعتماد على الملابس القطنية بدلاً من الصيحات المعتمدة على الطابعات.