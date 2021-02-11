“ضي القمر” لـ كندة علوش يُعرض تلفزيونيًا وإلكترونيًا بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بدء عرض مسلسل «ضي القمر»، وهو الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية «إلا أنا» على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV اعتباراً من 14 فبراير الجاري، وذلك من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات (6 مساءً بتوقيت السعودية).

وتدور أحداث المسلسل حول شابة ثلاثينية تزوجت منذ عدة أعوام من حبيبها الذي خططت معه لبناء حياتهما معاً، بدأت الخطة بالاستقرار المادي أولاً، وبعد أن هدأت أمواج الحياة حان الوقت للتفكير في الأطفال، لكن تفاجأ تلك المرأة الثلاثينية بأن فرصها في الإنجاب أصبحت ضعيفة، لتبدأ رحلة المعاناة، وتتجه إلى أحد أهم المراكز المتخصصة فى الخصوبة والإنجاب، وهناك تتقاطع حياتها مع حياة شابة في منتصف العشرينات من طبقة اجتماعية مختلفة وتتكون صداقة من نوع خاص بينهما. وهما شخصيتان شديدتا الاختلاف تجمعهما الرغبة الملحة فى الإنجاب التي تثبت من خلالها كل منهما أنها أنثى مكتملة وأنها كفء لدورها الذي خلقت من أجله في هذه الحياة، تتعثر خطواتهما أحياناً ولكنهما لا تتوقفان عن محاولاتهما المستميتة للإنجاب.

يشارك في هذا العمل نخبة من النجوم من بينهم: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب، ومحمود العمروسي وغيرهم، وهو من إخراج أحمد حسن.

وإضافة لهذا المسلسل، يمكن للجمهور متابعة جميع برامج ومسلسلات شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي من خلال خدمة AVOD على تطبيق ADTV، المتوافر على متجري (آبل) و(جوجل بلاي)، إلى جانب خدمة البث على (أندرويد تي في) و(آبل تي في).