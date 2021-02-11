بالفيديو – كامالا هاريس تشعل السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن لا شيء يوقف كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي الجديدة عن ممارسة التمرينات الرياضية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو التقطته عدسات الباباراتزي لكامالا هاريس وهي تمارس رياضتها الصباحية على الملأ وبكل حرية أمام متحف لينكولن في العاصمة واشنطن.

وأخذت كامالا تركض صعوداً وهبوطاً على السلالم الخارجية للمتحف مرتدية أزياء رياضية سوداء واضعة كمامة واقية، من دون أن تعطل المارة أو زوار المتحف من خلال الحراس الشخصيين السريين الذين أحاطوا بها.

وأشعل هذا الفيديو السوشيال ميديا إذ تداوله الرواد بكثرة مشيدين بلياقة كامالا وتواضعها كونها تمارس الرياضة في مكان عام، ولم يخلُ الأمر من إطلاق البعض للنكات إذ شبهوها بالممثل سيلفستر ستالون وهو يركض على السلالم في فيلم “روكي”.

يشار إلى أن كامالا هاريس دخلت التاريخ في يناير الماضي بعد أدائها اليمين نائبة للرئيس الأميركي جو بايدن لتصبح أول امرأة وأول أميركية سمراء البشرة وأول أميركية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الولايات المتحدة.