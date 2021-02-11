الأمير وليام وكيت ميدلتون يخططان لإنجاب طفل رابع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعد شهرين من إعلان بيبا ميدلتون، شقيقة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، حملها، أفادت مجلة (يو إس ويكلي) بأن دوقة كامبريدج والأمير وليام يخططان لإنجاب طفل رابع.

وكشف مصدر حصري للمجلة عن (أن إنجاب أربعة أطفال، كان دائماً جزءاً من خطة كيت، كما أصبحت الفكرة أكثر جدية لدى دوقة كامبريدج، وقت تفشي فيروس كورونا، ومن المقرر أن يعود الأمير جورج والأميرة شارلوت إلى المدرسة في أبريل).

كما أكد المصدر، أن كيت استغرقت بعض الوقت لإقناع وليام، الذي دائماً يرى أن ثلاثة أطفال يعد كافياً للغاية.

وأضاف المصدر: «التفكير في إنجاب طفل رابع جعله يشعر بالإرهاق.. لكن رغبات كيت في إنجاب طفل آخر ألهمته، خاصة أن ولي العهد يحب ويقدر البيئة الأسرية الآمنة التي لم يكبر فيها».

وبعد قضاء بعض الوقت في التفكير في الأمر، أشار الأمير وليام إلى حماسه بشأن الفكرة.

كما أشار المصدر إلى التفاصيل المتعلقة برد فعل الملكة على خطط دوقي كامبريدج، قائلاً: (إنها تعشق أحفادها.. رغم أنها قلقة بعض الشيء، خاصة أن كيت لا تخطط لتوظيف مربية أخرى، ولكن طالما أنهم سعداء، فهي أيضاً سعيدة).

وأضاف المصدر، أن كيت تأمل في إنجاب شقيقة أخرى لابنتها شارلوت، كي تتمتع بنفس التجربة الممتعة مثل شقيقتها بيبا البالغة من العمر 37 عاماً.

يذكر أن، كيت ووليام أنجبا ثلاثة أطفال، هم الأمير جورج البالغ من العمر 7 أعوام، والأميرة شارلوت البالغة من العمر 5 أعوام، والأمير لويس البالغ من العمر عامين.