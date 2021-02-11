نسرين طافش تطلق فلترًا خاصًا بها على انستغرام

بيروت - سلوى ياسين - منابعة بتجـــــــــــرد: بطريقة مبتكرة ولافتة، صممت النجمة السورية نسرين طافش فلتراً خاصاً بها على تطبيق انستغرام.

ونشرت نسرين مقطع فيديو لها استخدمت خلاله الفلتر الجديد داعية متابعاتها لاستخدامه في صورهن، وقالت: “إنتو حلوين كيف ما كنتوا، بس إذا حبيتوا تلعبوا بالفلاتر صار فيكون تستخدموا الفلتر الخاص فيني”.

وعبر الكثير من جمهور نسرين عن إعجابهم بالفلتر مشيدين بجمال النجمة واللافت والجذاب.

على جانب آخر، هنأت نسرين طافش دولة الإمارات على وصول “مسبار الأمل” إلى المريخ، وكتبت عبر تويتر: “مبروك لدولة الإمارات العربية الحبيبة هذا الإنجاز الكبير بأول وصول عربي الى كوكب المريخ”.

يشار إلى أن نسرين كانت قد كشفت خلال وجودها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة عن أن هناك من خطف قلبها وأنها ستتزوج قريباً مشيرةً إلى أنها ستقيم حفلاً لوداع العزوبية في دبي مع مجموعة من صديقاتها المقربات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية مسلسل “الوجه الآخر” الذي شاركت في بطولته مع ماجد المصري، وندا موسى، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمد على رزق، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.