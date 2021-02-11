نقابة الموسيقيين تنعى علي حميدة وتكشف تفاصيل جنازته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا أعربت خلاله عن حزنها لرحيل الفنان علي حميدة، مساء اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وتواصلت النقابة مع أسرة الفنان الراحل علي حميدة، الذين أكدوا أن صلاة الجنازة ستُقام غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمحافظة مطروح تمهيدا لدفنه بمقابر الأسرة.

والفنان علي حميدة وافته المنية داخل غرفة إنعاش المستشفى العام بمدينة مرسى مطروح، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة توقف الرئة عن العمل تمامًا.

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا.