خاص| تفاصيل جنازة علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

قال نجل شقيقة الفنان الراحل علي حميدة، إن جنازة خاله ستخرج من منزل الأسرة في مطروح، عقب صلاة الجمعة 12 فبراير.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بكرة بعد صلاة الظهر من منزل الأسرة في مطروح هتخرج الجنازة، ولم نحدد بعد أي مسجد سيشهد صلاة الجنازة، أما الدفن فسيكون بمقابر الأسرة في مطروح مسقط رأسه".

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا.