محمد فؤاد عن علي حميدة: أخ وصديق غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان محمد فؤاد على تقديم واجب العزاء في الفنان علي حميدة، الذي غادر عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عامًا.

وكتب فؤاد عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون، خالص التعازي في وفاة الأخ والصديق الغالي، الفنان علي حميدة، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته".

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة من الألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاحه إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا.