وصفه مذيع براعي الغنم وعلاقته بعلاء مبارك وسبب حسرته.. تصريحات علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل قبل قليل الفنان علي حميدة بعد صراع مع المرض، والذي اشتهر بأغنية "لولاكي"، بعد تحقيقها نجاحًا كبيرًا وقت طرحها، جعله واحدًا من أشهر فناني مصر.

علي حميدة تحدث في لقاء سابق له مع الإعلامي طوني خليفة في برنامج: "أسرار من تحت الكوبري" عن العديد من الأمور المتعلقة بحياته الفنية والشخصية.

نستعرض أبرز تلك التصريحات في السطور التالية..

- تحدث عن سبب غيابه واختفائه لفترة طويلة، قائلًا: "أنا غُيبت، أنا نحيت عودي جانبًا، ومسكت في إيدي رشاش، كنت بتحارب من جميع الأطراف، مفيش حد كان واقف معايا، الكل كان ضدي ما عدا الجمهور".

- وعن سبب الهجوم عليه قال: "مش مصدقين نجاحي، وفي مذيع كبير قال علي حميدة راجل بدوي ده راعي غنم، وناسي إني أستاذ دكتور في أكاديمية فنون".

- كما تحدث عن علاء مبارك قائلًا: "أنا أحترمه جدًا"، ووصف الرئيس الراحل معمر القذافي بالصديق: "معمر القذافي كان صديقًا شخصيًا وكنت معاه قبل ثورة ليبيا بأسبوع".

- وقال حميدة إنه وجد نفسه مضطرًا لدفع مبلغ كبير للضرائب: "فجأة لاقيت نفسي عليا 11 مليون جنيه ضرائب، ليه أنا عملت كام عشان يبقى عليا ضرائب بالرقم ده؟".

- تطرق حميدة، عن أصعب المواقف التي مر بها: "كنت ساكن في شقة على النيل، تكاد تكون قصر يعني، وبعتها وأنا متحسر عليها عشان أدفع جزء من الضرائب".

- علي حميدة مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحًا كبيرًا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، ورغم نجاح الألبوم فإن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيًا.