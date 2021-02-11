بكى على الهواء مع عمرو أديب ولم يستطع التكفل بمصاريف علاجه.. حكايات الراحل علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غيب الموت منذ قليل الفنان علي حميدة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عاما، إذ عانى في الفترة الأخيرة من أزمة صحية نقل على إثرها لمعهد ناصر لاستكمال علاجه بعد أن تكفلت نقابة المهن الموسيقية بعلاجه.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- اسمه الحقيقى على عبدالحميد حميدة جميعي ولد في مرسى مطروح 20 مايو 1965.

- حميدة أحد أشهر مطربي الثمانينات، واكتسب شهرته بعد طرح شريط "لولاكي" فى 11 يوليو عام 1988 بتوزيع من حميد الشاعري.

- شريط "لولاكي" بيع منه أكثر من 6 ملايين نسخة إلى جميع أنحاء العالم، وهو ما اعتُبر وقتها رقما قياسيا.

- أطلق 6 ألبومات غنائية في مسيرته منها "كوني لي" و"ناديلي" وغيرها.

- استغل بعض المنتجين نجاح "لولاكي"، وأسندوا له بطولة فيلم سينمائي يحمل نفس اسم الأغنية عام 1994، كما قدم فيلم آخر بعنوان "مولد نجم" 1991.

- اختفى علي حميدة تدريجيا عن الأنظار ثم عاد في سنة 2000. وغنى حميدة تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل.

- في يناير الماضي تعرض حميدة لوعكة صحية من خلال مداخلة ببرنامج "الحكاية"، مع عمرو أديب، وقال إنه يريد أن يعالج في أحد المستشفيات ولكن إمكانياته المادية لا تسمح بذلك.

- بكى حميدة خلال المداخلة بعدما أخبره أديب أنه سيتواصل مع نقيب الموسيقيين للتكفل بعلاجه، وبعد انتهاء المكالمة، اتصل الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بالبرنامج وأكد أن نقابة الموسيقيين تتواصل الاَن مع المطرب وسيتم نقله للمستشفى وستتكفل النقابة بعلاجه، ونُقل بالفعل إلى المستشفى حتى وافته المنية اليوم.