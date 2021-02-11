هكذا كان يلقب أبناء مطروح علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رحل قبل قليل بعد صراع مع المرض المطرب علي حميدة، الذي اشتهر بأغنية "لولاكي"، بعد تحقيقها نجاحا كبيرا وقت طرحها، جعله واحدا من أشهر فناني مصر.

حميدة هو ابن محافظة مطروح، كان يعيش في سنواته الأخيرة بجوار أهله، دون أن ينقطع عن زيارة القاهرة، التي جاءها أخر مرة مريضا، ليدخل معهد ناصر، بعد موافقة وزارة الصحة على تحمل نفقات علاجه، كما كانت نقابة الموسيقيين تتابع تفاصيل حالته.

عُرف حميدة بين أبناء محافظته بخفة الظل، ومساعدة كل من يحتاج إليه، كما كانوا يلقبونه بفاكهة الجلسات، حسبما قال أحد أبناء محافظته في زيارة أخيرة بمنزله بعد مرضه الأخير، نشر مقطع فيديو لها عبر "فيسبوك".

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا.