وفاة الفنان علي حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان علي حميدة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عاما.

وأكد نجل شقيقه في تصريح خاص لمصراوي، أن الفنان الكبير رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكان "حميدة" قد عانى من تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية.

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا، ومازالت أغنية "لولاكي" أيقونة في عالم الموسيقى.