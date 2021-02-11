في ذكرى ميلاده.. حكيم:"أبهرتني تجربة عمر فتحي لهذا السبب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

على الرغم من رحيله عن عمر يناهز 35 عاما، نجح الفنان الراحل عمر فتحي في وضع بصمته الفنية الخاصة، وأصبحت تجربته هي مصدر الإلهام في مشوار العديد من نجوم الأغنية، ومنهم الفنان حكيم.

الفنان حكيم في حوار له مع الإعلامية سهير شلبي، قال :"بدأت مشواري وأنا منبهر جدا بما قدمه الفنان عمر فتحي، والموسيقى التي طورها، وقدم بها الأغنية الخفيفة، ووصلت للناس بسرعه".

وأضاف:" صوته كان لذيذ، كنت منبهر جدا بأغانيه "أبسط يا عم"، و"على إيدك" و"على سهوا"، ونجح في مزج اللون الشعبي بالموسيقى الشرقيه، وقدم لون جديد الناس أحبته".

وتحل اليوم الخميس 11 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان عمر فتحي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1952، ورحل في عز شبابه يوم 31 ديسمبر 1986، عن عمر يناهز 34 سنة.

قدم عمر فتحي حوالي 11 ألبومًا غنائيًا منها: "على فكرة، على إيدك، على قلبي، على سهوة، على مهلك، على إيه، والله وغالي عليا، وعلى شرط، وأيام، وسفينة العجائب وأغاني مسلسل سيدة الفندق"