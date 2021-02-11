اتبعوا هذه الخطوات السهلة لتوفير المال

كتبت أسماء لمنور في الخميس 11 فبراير 2021 07:29 مساءً - يقدم عدد من الخبراء الاقتصاديين مجموعة من الخطوات السهلة، التي تمكن مساعدة أي شخص أو رب أسرة على توفير النقود بكفاءة كاملة.

ونشرت شبكة “دويتشه فيله” تقريرا يوفر “خطة اقتصادية مبسطة”، التي تساعد كل شخص في إدارة حياته بصورة سليمة، وتوفير النقود بكفاءة بالغة.

وجاءت تلك الخطوات السهلة على النحو التالي:

1- دفتر الميزانية:

يمكنك إعداد دفتر معين، تخصصه لمعرفة أوجه الإنفاق، التي يمكنك التوفير منها.

ويمكنك أن تضع في هذا الدفتر المعلومات الأساسية، التي تحتاج لها، مثل راتبك وما يمكنك أن تكسبه في الشهر.

ثم تضع في المقابل الالتزامات الشهرية الخاصة بك، من إيجار منزل أو فواتير الكهرباء والغاز والمياه والهاتف، وما إلى ذلك من أمور، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية من طعام وغذاء وأدوية.

في نهاية كل شهر ستعرف، ما أنفقته وفيما أنفقته، وما الأوجه التي يمكنك التوفير من خلالها.

2- المقاومة:

أما الخطوة الثانية، التي يحددها الخبراء، فهي المقاومة، مقاومة ضعفك أثناء التسوق مثلا.

ويقول العلماء إن التسوق، يعتبر “شهوة” و”إغواء” يقع فيه العديد من الناس.

لذلك عليك قبل أن تقع في هذا الفخ، أن تسأل نفسك أولا، هل هذا الأمر يعتبر أساسيا بالنسبة لك، هل حياتك ستتوقف على شراء ذلك الفستان أو ذلك الحذاء.

3- دفاترك القديمة:

حاول أن تبحث دوما في دفاترك القديمة، ولا تقع أسيرا للموضة المتغيرة، ابحث عن الملابس أو الإكسسوارات القديمة، التي يمكنها أن تجعلك سعيدا، بدلا من شراء ملابس أو حقائب جديدة.

4- بطاقات الائتمان:

ينصح الخبراء بإمكانية تجنب بطاقات الائتمان واللجوء إلى الدفع النقدي، لأن هذا يجعلك تزيد من شعورك بقيمة الأموال المدفوعة، ولا تجعله أمرا سهلا.

5- المطبخ:

قد تكون خطتك السهلة لتوفير النقود موجودة داخل مطبخك، حيث يمكنها أن تجنبك الذهاب إلى المطاعم بصورة مستمرة، وتبدأ في طهي طعامك بنفسك في المنزل، وتوفير تلك الأموال لما هو أهم وأفضل.

6- الكماليات:

يمكن أن يساعدك التخلي عن الكماليات في توفير المزيد من النقود، فمثلا يمكنك أن تجد المخبوزات المنزلية، بديلا مثاليا لتلك الشوكولاتة الجاهزة.

7- الهدف:

حدد الهدف الذي ترغب من خلاله توفير النقود، فهذا يجعلك عازما بقوة على توفيرها، مثل شراء منزل أو سيارة أو الذهاب في رحلة إلى المالديف، وما إلى ذلك من أمور.