وفاة الفنان المصري علي حميدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الفنان المصري علي حميدة، الخميس، عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وكانت حالة حميدة الصحية تدهورت خلال الفترة الماضية، وجرى نقله إلى المستشفى.



علي حميدة من مواليد 1965، واشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم، لكن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا، وما زالت أغنية "لولاكي" أيقونة في عالم الموسيقى.

اسمه الحقيقي "علي حميدة عبدالغني جميعي" من مواليد 20 مايو/ أيار 1965، بمحافظة مطروح شمالي مصر، شق طريقه في مجال الغناء في فترة الثمانينيات، ولم يفكر في ركوب الموجة أو تقليد أحد وفضل أن يقدم لونا مختلفا، ولم يجد أفضل من تراث مدينة مطروح والغناء البدوي.

ابتسم الحظ للفنان علي حميدة عندما التقى الملحن والمطرب الليبي حميد الشاعري، وتلاقت وجهات نظرهما، وأثمر التفاهم بينهما عن ميلاد ألبوم غنائي كامل بعنوان "لولاكي" حقق نجاحا كبيرا، والغريب أنه طرح في زمن لا يعرف ثورة الإنترنت أو مواقع التواصل ورغم ذلك وصل صداه للعالم وبلغت مبيعاته 6 ملايين نسخة.

تصور الكثيرون أن حميدة جنى أرباحا طائلة، والحقيقة أنه حقق شهرة ولم يحصد أرباحا، إذ كان الألبوم أولى تجاربه الغنائية، وحتى يخرج للنور تنازل عن كل شيء وذهبت الأرباح لشركة الإنتاج فقط، وحاول حميدة كثيرا التفاوض مع الشركة ولم يصل لنتيجة.

الغريب أن مصلحة الضرائب المصرية طالبته بمبالغ طائلة، ومن أجل سداد هذه الديون باع شقته وسيارته أيضا.

بعد 3 سنوات قرر حميدة العودة للساحة وطرح ألبوما بعنوان "ناديلي"، ولكن مزاج السوق كما يقول أصحاب شركات الإنتاج كان قد تغير، وظهرت موجة جديدة ولم يحقق النجاح.

يضم الأرشيف الفني لـ"حميدة" 6 ألبومات غنائية هي "لولاكي، ناديلي، نن العين، خان العشرة، احكي لي، كوني لي" كما شارك في فيلمين هما "مولد نجم" و"لولاكي".

اختفى حميدة عن الأضواء وغاب سنوات طويلة، لكنه عاد في نهاية 2020 ليكشف عن تدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على تحمل نفقات علاجه، وكانت استغاثته مؤثرة ومحزنة.