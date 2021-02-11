شكرا لقرائتكم زواج حلا شيحة بداعية يثير الجدل بمصر.. والأخير ينشر صورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار زواج الفنانة المصرية حلا شيحة بالداعية والمنتج معز مسعود جدلا كبيرا في مصر، فبعد عقد قرانهما، مساء الاثنين، نشر العريس صوراً لحفل الزفاف.

ونشر مسعود صورا جمعته بالفنانة المعتزلة سابقاً عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب معلقا: "استمري في الضحك والإشراق يا حبيبتي".

كما علق على صورة أخرى بآية من سورة "الفرقان" وكتب: "وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا".

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها على المنتج معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.

هذا، وكانت قد بدأت علاقة حلا شيحة ومعز مسعود منذ عدة أشهر، وطالت الأقاويل حلا وقتها ولكن لم تعلق حلا شيحة بالإيجاب أو بالنفي، لكن قصة حبهما ظهرت يوم 13 يونيو عندما نشر الداعية معز مسعود، عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة له ممسكا جيتار، لتعلق حلا شيحة قائلة: "هاي معز مين واخد الصورة"، ليرد عليها معز: "شخص مهم أوي".

وفي يوم 2 ديسمبر الماضي وبعد فترة من الشائعات والأخبار عن ارتباطهما، أعلنت النجمة حلا شيحة عن علاقتها مع الداعية الإسلامي بعد إهدائه لها أغنية بصوته بعنوان "المقاتل"، حيث قال: "لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكي يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن".

وقامت حلا بإعادة نشر الأغنية، معلقة عليها: "أشعر بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء".

يذكر أن الداعية معز مسعود تزوج 4 مرات في العام 2003، تزوج الداعية للمرة الأولى من ملكة جمال الجامعة الأميركية وتدعى سارة.

وفي العام 2017 تزوج من زوجته الثانية المرشدة السياحية بسنت نور الدين، التي تبلغ من العمر 29 عاما، واستمر الزواج بينهما 6 أشهر فقط، ثم حدث الانفصال بينهما، ثم تزوج عام 2018 من الفنانة شيري عادل، إلى أن تزوج حلا شيحا العام الجاري.