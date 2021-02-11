شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Detective Chinatown 3 يحقق 85 مليون دولار ليلة افتتاحه بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يحقق الفيلم الكوميدى الصينى "Detective Chinatown 3" إيرادات كبيرة، حيث حقق الفيلم 85 مليون دولار (548 مليون يوان صيني)، وفقًا لـ Artisan Gateway بعد طرحه اليوم الأول من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والتى تعتبر إجازة مربحة للصين، وكانت أعلى إيرادات افتتاحيه لفيلم Avengers: Endgame والتي بلغت 95.5 مليون دولار (615.3 مليون يوان صيني).

وكانت قد شهدت دور السينما الأوروبية انخفاضًا بنسبة 70.6% في شباك التذاكر، حيث قضت عمليات إغلاق السينمات بسبب كورونا على 7.5 مليار دولار من الإيرادات، حيث أظهرت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الدولي للسينما (UNIC)، انخفاضًا في شباك التذاكر بنسبة 70.6 % في جميع أنحاء أوروبا في عام 2020، أي (6.2 مليار يورو) ممن خلال 38 منطقة أوروبية.

وتأتي الانخفاضات بعد عام 2019 والذى شهد دخول أعلى إيرادات فى جميع أنحاء أوروبا وهو أعلى رقم خلال 15 عامًا - وبلغت أرقام شباك التذاكر 10.65 مليار دولار أى (8.8 مليار يورو).

وعلى الرغم من أن استجابة الحكومة لوباء الفيروس التاجى تباينت على نطاق واسع بين الدول الأوروبية فقد اتخذت دول مثل إيطاليا وإسبانيا قرار إغلاق سريع وشديد في وقت مبكر بينما اختارت دول أخرى بما في ذلك السويد وهولندا، تدابير أقل تقييدًا لكن ينعكس هذا الاختلاف في نتائج شباك التذاكر بالمجمل، حيث انخفضت الإيرادات في كل مكان، مع استثناءات قليلة، فعلي سبيل المثال شهدت إيطاليا وهي أول دولة أوروبية تدخل في إغلاق كورونا، انخفاضًا بنسبة 71% في إيرادات شباك التذاكر لعام 2020.