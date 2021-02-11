شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان على حميدة غدا عقب صلاة الجمعة بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أسرة الفنان الراحل على حميدة تشييع جثمانه غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة مرسى مطروح، حيث رحل عن عالمنا منذ قليل بعد تدهور حالته الصحية داخل أحد المستشفيات.

وكان الفنان على حميدة، صاحب أغنية لولاكى، توفى عن عمر ناهز 73 عاما، بعد صراع مع المرض، بعدما تدهورت حالته الصحية إثر إصابته بورم فى الرئتين، وتم نقله فى ساعة مبكرة من اليوم الخميس إلى مستشفى مطروح العام.

وأكد مصدر طبي بمستشفى مطروح العام أنه جار إنهاء إجراءات تصاريح الدفن، تمهيدا لتشييع جثمان الفنان علي حميدة إلى مثواه الأخير.

يذكر أن الفنان على حميدة ولد فى 16 أبريل عام 1948 بمحافظة مطروح.

وسيطرت حالة من الحزن على عائلة الفنان الراحل علي حميدة، حيث كتب عادل نافع ابن شقيقته، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الدكتور على حميدة، نسألكم الدعاء والثبات".