شكرا لقرائتكم خبر عن تواجد جثمان على حميدة بالمستشفى وأسرته تتابع استخراج تصاريح الدفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ابنة شقيقة الفنان على حميدة لـ"الخليج 365" أن جثمان خالها بتواجد حالياً في احى مستشفيات مطروح، حيث توفى هناك منذ قليل، ولم يتم تحديد موعد ومكان الجنازة حتى الأن، مضيفة أن عدد من أفراد أسرتها يتواجدون مع الجثمان في المستشفى للانتهاء من استخراج تصريح الدفن وكافة الأمور.

وكان إسماعيل حميدة، شقيق الفنان الراحل على حميدة، والمذيع بإذاعة مطروح الإقليمية، قد أكد صباح اليوم الخميس، أن حالة شقيقه ما زالت حرجة، وإن كان هناك استقرار نسبى لحالته الصحية، وقد قام وفد طبى من مديرية الصحة بتكليف من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة الحالة وأخذ عينات لعمل تحاليل للكبد، مؤكداً أنه إذا استدعى الأمر إعادة نقله مرة أخرى إلى معهد ناصر بالقاهرة، فلن نتردد.

وأضاف شقيق على حميدة، أنه رغم الحالة الصحية الحرجة له، إلا أن الحالة النفسية له أفضل، لوجوده بين الأسرة ومحبيه، الذين يحيطونه بالحب والرعاية، الأسبوع قبل الماضى، من معهد ناصر، فى القاهرة، بناء على رغبته، لاستكمال العلاج بالمنزل وسط الأسرة، فى مدينة مرسى مطروح.

وكشف أن الحالة المرضية لشقيقه، بدأت بشكوى من وجود حصوة بالمرارة أدت إلى متاعب مزمنة بالجهاز الهضمي، وإمساك مستمر، وتم عمل أشعة مسح ذري، كشف عن وجود ورم صغير فى الكبد والرئة، وجرى تحويله للعلاج فى معهد ناصر، وحاليا تم إعادته إلى منزل الأسرة لاستكمال العلاج.

وأشار "حميدة "، إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جميع أبناء مطروح، بمتابعة حالة شقيقه، ويتوافدون من جميع المدن والمناطق ويتواصلون للاطمئنان عليه، وطالب محبيه عدم المشقة والانتقال من الأماكن البعيدة لزيارته، والاكتفاء بالتواصل هاتفياً والدعاء له بالشفاء.

ووجه الشكر والتحية للواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، التى كلفها بمتابعة حالة الفنان على حميدة، وإرسال فريق طبى لزيارته ومتابعة حالته الصحية برئاسة الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح.

ونوه إلى أن محافظ مطروح، يتصل بشكل مستمر بالفنان على حميدة أو الأسرة للاطمئنان عليه، وأرسل قبل يومين مندوبين عنه، بباقة زهور ومصحف وهدية عينية، للفنان علي، مع التأكيد على الاهتمام وتقديم الدعم اللازم.