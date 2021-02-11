شكرا لقرائتكم خبر عن "جبر القلوب" لعبد الله عاشور وحنان ماضى تقترب من 50 ألف مشاهدة منذ طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت مشاهدات أغنية "جبر القلوب" للنجمة حنان ماضى والمطرب عبد الله عاشور من 50 ألف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة من طرحها مساء أمس الأربعاء، عبر يوتيوب، وهى الأغنية التى تدعو لجبر الخواطر وتبرز أهميته فى حياتنا، من كلمات عبد الله عاشور، ألحان الملحن والموسيقى أحمد عاصم، توزيع موسيقى محمد شفيق، هندسة صوتية لمهندس الصوت الشهير خالد رؤوف.

وفى وقت سابق انتهت المطربة حنان ماضى، من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "رمانك حداق"، تحمل الطابع البدوى، ويقول مطلع الأغنية: "رمانك حداق.. عنبك لاينداق"، وهى من كلمات الشاعر حسن رياض، ألحان على يوسف، توزيع الموسيقى أحمد محمود، هندسة صوت جورج يعقوب.





من ناحية أخرى شاركت حنان ماضى، مؤخرا، فى حفل غنائى على مسرح دار أوبرا دمنهور، فى ديسمبر الماضى، قدمت خلالها باقة من أشهر أغانيها التى تألقت بها خلال مشوارها الحافل.

وقدمت صاحبة الصوت الدافئ عددا من الأغانى العاطفية والدرامية الشهيرة مثل "ليلة عشق وشباك قديم وإسكندرية والمال والبنون واللقاء الثانى وشدى الضفاير"، وغيرها من الأغانى التى لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور المتعطش لسماع أغانيها.

وتعد حنان ماضى واحدة من نجمات الغناء اللاتى قدمن العديد من الأغانى المتميزة منذ سنوات طويلة، كما تم الاستعانة بها لغناء العديد من تترات المسلسلات المهمة، ولها أكثر من ألبوم منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش عصفور فى ليلة مصر" و"كان وكان".