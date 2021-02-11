وفاة الفنان المصري علي حميدة عن عمر يناهز 55 عامًا

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

توفي، اليوم الخميس، الفنان المصري علي حميدة عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد صراع مع المرض.



ونشر ابن شقيقة الفنان الراحل، علي نافع، منشورا على حسابه في فيسبوك قال فيه: ”إنا لله وإنا إليه راجعون وفاه الدكتور Ali Hemida علي حميده نسألكم الدعاء والثبات“.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد صرح إسماعيل حميدة، شقيق الفنان علي حميدة، بأنهم بصدد إنهاء تصارح الدفن والتجهيز لدفنه، لكنه أشار إلى أنهم لم يحددوا مكان الدفن حتى الآن.

وكان علي حميدة أصيب بوعكة صحية قبل نحو شهر دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، قبل أن ينقل إلى مسقط رأسه بمحافظة مطروح، شمال غرب مصر.

الفنان علي حميدة من مواليد 20 مايو سنة 1965، وهو ملحن ومطرب وممثل، اشتهر فترة الثمانينات وبداية التسعينات، ومن أشهر ألبوماته الغنائية: ”لولاكي، وناديلي، وكوني لي، ونن العين، وخان العشرة، واحكي لي“.

ومن الأفلام التي شارك فيها ”لولاكي ومولد نجم“.

ونعى عدد كبير من المشاهير والجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي الفنان الراحل.