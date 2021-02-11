ديزني تطرد جينا كارانو من "ستار وورز".. وتقع في مأزق بيدرو باسكال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة ديزني بالتعاون مع "لوكاس فيلم" طرد الممثلة جينا كارانو من سلسلة أفلام "ستار وورز".

جاء ذلك بسبب منشورات كارانو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع "ذا ميكس" الأمريكي، أن شركة "لوكاس فيلم" نشرت بيانًا رسميًا جاء فيه: "تم إلغاء التعاقد مع جينا كارانو، ولا توجد أي خطط للتعاون معها في المستقبل؛ فالمواد التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي غير مقبولة".

وذكر الموقع أن ديزني تخلت عن بطلة سلسلة The Mandalorian (الماندلوري) بسبب تعليقاتها غير الملائمة حول التشابه بين الجمهوريين واليهود خلال فترة الهولوكوست.





ورغم تخلي ديزني رسميًا عن الممثلة بسبب تعليقاتها، إلا إنها ما زالت في مأزق بسبب استمرار تعاقدها مع الممثل بيدرو باسكال، في نفس المسلسل.

باسكال، الذي يعرفه الجمهور من مشاركته في المسلسل الجماهيري صراع العروش، وضع أمام مقصلة الاتهام بسبب تعليقاته الأخيرة.

وكشف الموقع، أن "باسكال" نشر على حسابه الشخصي عبر موقع "أنستقرام" صورة كاريكاتير تقارن داعمي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنازيين.





وتضمن الكاريكاتير صورتين أحدهما بتعليق الفشلة عام 1865 وبجواره علم النازية والأخرى الفشلة عام 2020 وبجواره شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا".

ورغم قيام "باسكال" بحذف الكاريكاتير بسبب الجدل الذي أثاره، لكنه قام للترويج له في البداية ودعا معجبيه لنشره.

وأشار الموقع إلى أن ديزني تدعم أيضًا بطلة المسلسل كريستين أريل، رغم تعليقاتها غير الملائمة والمتحيزة واتهامها بيض البشرة بالعنصرية.

وأضاف أن استمرار ديزني في دعم بقية الممثلين والتعاقد معهم رغم تعليقاتهم غير الملائمة يدفعنا للتساؤل عن سر طرد جينا كارانو من البداية.