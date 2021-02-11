15 فيلما تتنافس على "الدب الذهبي" بمهرجان برلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن كارلو شاتريان المدير الفني لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، الخميس، أن 15 فيلما ستتنافس على جائزة الدب الذهبي في النسخة الـ71 من المهرجان.

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وأوضح شاتريان في مقطع فيديو أن من بين هذه الأفلام "فابيان" المقتبس عن قصة أدبية للمخرج الألماني دومينيك جراف، وفيلم "في الجوار" الذي يعد أول تجربة إخراجية للممثل الألماني دانيل برول، وفيلم "أنا إنسانك" للمخرجة الألمانية ماريا شرادر، والفيلم الوثائقي "السيد باخمان وفصله" للمخرجة ماريا شبيت.



كما تنافس المخرجة الفرنسية بفيلم "ماما الصغيرة" ويشارك في المنافسة أيضا المخرج الكوري الجنوبي هونج سانجسو والفرنسي زافير بوفوا، والروماني رادو يودي، والياباني ريوسوكي هاماجوشي.

وفرضت الجائحة على إدارة المهرجان تغيير خططها، حيث لم يبدأ المهرجان كما هو معتاد في شباط/فبراير، بل سيتم توزيع فعالياته على موعدين، حيث سيلتقي صناع القطاع افتراضيا في آذار/مارس المقبل فيما سيتم إقامة المهرجان بحضور الجمهور في حزيران/يونيو المقبل.

ولا تزال دور السينما في ألمانيا مغلقة بسبب الجائحة.

ومن المقرر أن تختار لجنة تحكيم دولية مكونة من 6 فائزين سابقين بجوائز برليناله الكبرى، الدب الذهبي لأفضل فيلم، الفائزين هذا العام، ثم يتم تسليم الجوائز في حفل توزيع الجوائز خلال مهرجان حزيران/يونيو الصيفي.

وتم إطلاق مهرجان "برليناله" عام 1951 في ذروة الحرب الباردة، وعادة ما يساعد على إضفاء شعور بالتألق والسحر في العاصمة الألمانية خلال أشهر الشتاء الرمادية.