"وحش دمّر حياتي".. معاناة بطلة "صراع العروش" مع الموسيقي الشهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الممثلة وعارضة الأزياء الإنجليزية إيسمي بيانكو، الموسيقي مارلين مانسن بالاعتداء عليها جسديا ومعنويا، خلال مواعدتها له عام 2011.

إيسمي، التي اشتهرت عالميا بفضل دور "روز"، الذي لعبته في سلسلة Game of Thrones (صراع العروش)، تقدمت باتهاماتها تضامنًا مع الممثلة إيفان رايتشل و5 نساء أخريات.

ووفقًا لموقع "هوت بريس" الأمريكي، تحدثت الممثلة تفصيليا عن الانتهاكات التي قام بها "مانسن" في حقها لمدة شهور، ووصفته بـ"الوحش الذي دمر حياتها".





وادعت الممثلة أن "مانسن" أصابها بكدمات وندوب في جسدها كله ما زالت آثارها موجودة حتى الآن، كما قطع جزعها بسكين.

وقالت الممثلة: "أتذكر تلك اللحظة جيدا، لم أقاوم بل استلقيت في مكاني أشعر أنها النهاية، مفتقدة أي إحساس بالأمل والأمان".

وذكر الموقع أن علاقة الثنائي بدأت بعد انفصال "مانسن" عن زوجته الممثلة ديتا فون تيسي، حيث تعارف الاثنان في فيلم Phantasmagoria.

وارتبطت تأشيرة إقامة "إيسمي" بالفيلم، ولذلك خشيت الانفصال عن "مانسن" كي لا يفشل المشروع ويتم تهجيرها، لكنها أخذت قرار الانفصال أخيرًا بعد أن هددها بفأس.

ويواجه الموسيقي اتهامات عدة من قبل حبيبته السابقة الممثلة رايتشل وود وينضم لها نساء أخريات اتهموه بالاعتداء عليهم جنسيًا وجسديًا وابتزازهم لأعوم.



