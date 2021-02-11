دريد لحام يكشف عن وصيّته في عيده الـ 87

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توجه الممثل دريد لحام الى جمهوره في عيده الـ 87 كاشفا عن وصيته لهم بأن يدافعوا عن أحلامهم.

وحل لحام ضيفاً على البرنامج الإذاعي "المختار" مع الإعلامي باسل محرز، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده الـ 87. وصحّح دريد لحام المعلومات الخاطئة المُتداولة بشأن تاريخ عيد ميلاده على محرّك البحث غوغل، وأوضح أنّه من مواليد 9 شباط عام 1934، وأكّد أنه لا يخشى دورة الحياة الطبيعيّة الّتي تحتّم تقدّم الانسان بالسنّ والموت.

وكشف دريد لحام على الهواء عن أمنيته بالقول "أتمنى أن أرحل، لا أن أغيب"، أمّا وصيّته لجمهوره فهي "احلموا ودافعوا عن أحلامكم بأقصى ما تستطيعون، ليكون الغد أفضل".