يحي الفخراني ينفي نبأ اعتزاله

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نفى الفنان المصري القدير يحي الفخراني ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نبأ اعتزاله الفن. وأثارت تغريدة نسبت الى الفخراني يعلن فيها اعتزاله جدلا في الوسط الفني، حيث جاء في التغريدة: "صباح الخير أنا يحيى الفخراني أعلن اعتزالي للفن بعد مسيرة كبيرة وممتعة يا رب أكون قدرت افرحكم”. ليتبين أن الحساب مزور ولا يعرف عنه الفخراني شيئا.

وكشف الفخراني أن لا صحة لما جاء في هذا الحساب، وأنه لا يعرف عنه أي شيئاً، مؤكداً أن هذا الحساب مزيف ولا يمت إليه بصلة، وأنه يواصل حالياً تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "نجيب زاهي زركش”.