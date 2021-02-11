متابعو وعد يتساءلون ...أين البنطال؟

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أحدثت المغنية السعودية وعد حيرة في أوساط متابعيها لدى نشرها أحدث جلسات تصوير لها على حسابها الخاص على انستغرام. للوهلة الأولى ظن بعض متابعيها أن وعد أطلت بقميص أبيض قصير من دون بنطال، إلا أنه في الحقيقة اختارت بنطالا من الجلد البني الذي بدا متماهيا مع لون بشرتها وكأنها اكتفت بقميص أبيض وحذاء طويل تعدى الركبتين. وعلق بعض المتابعين متسائلين "أين البنطال".