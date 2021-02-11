فن ومشاهير

متابعو وعد يتساءلون ...أين البنطال؟

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

أحدثت المغنية وعد حيرة في أوساط متابعيها لدى نشرها أحدث جلسات تصوير لها على حسابها الخاص على انستغرام. للوهلة الأولى ظن بعض متابعيها أن وعد أطلت بقميص أبيض قصير من دون بنطال، إلا أنه في الحقيقة اختارت بنطالا من الجلد البني الذي بدا متماهيا مع لون بشرتها وكأنها اكتفت بقميص أبيض وحذاء طويل تعدى الركبتين. وعلق بعض المتابعين متسائلين "أين البنطال".

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا