شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تروى حكايتها مع الرجيم الأصعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الفنانة هنا شيحة ذكرياتها مع تقليل وزنها بالتزامن مع رغبتها الحالية في خفض وزنها من جديد، حيث نشرت عدة صور لها عبر حسابها على موقع انستجرام من مراحل مختلفة، وتضمنت الصور الأولى مظهرها عام 2014 حينما خفضت وزنها إلى 56 كيلو، وكانت تظهر بقصة شعر قصيرة، مؤكدة أنها حالياً، وخلال الفترة الأخيرة ازداد وزنها بصورة كبيرة وصلت إلى 69 كيلو.



هنا شيحة تسترجع ذكرياتها بصورة من عام 2014

وهو ما دفعها لاتخاذ قرار بتقليل وزنها من جديد، عبر اتباع نظام غذائى صارم بالإضافة إلى ممارسة تمارين رياضية، الأمر الذى سبب لها مشاكل، من عدم نوم منتظم لأمور كثيرة جعلت هذا الرجيم هو الأصعب التي تخوضه، ولكنها أكدت أيضاً على تصميمها على هدفها في أكل غذاء صحى وتمارين مهمة موضحة أن كل ما تفعله لا يرجع لدور معين ستلعبه الفترة المقبلة، وترغب فى إنقاص وزنها من أجله، ولكن هذا الأمر يعود إلى رغبتها فى تحسين نفسها دائماً.



هنا شيحة فى صور من عام 2014.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصورة لها من عقد قران شقيقتها الفنانة حلا شيحة، والداعية معز مسعود فى وقت سابق داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على النيل، والذى اقتصر على حضور الأسرتين والمقربين للغاية فقط.

وظهرت هنا، فى الصورة التي نشرتها عبر خاصية ستورى على حسابها بموقع إنستجرام، تحمل في يدها ورد وكتبت قائلة: "الورد الصديق المقرب للبنات بهزر الألماس طبعًا".