شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يدعم الأهلى فى ختام مونديال الأندية ويروج لحفله بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر النجم أحمد جمال عن أمنيته بالتوفيق للنادى الأهلى فى المباراة التى يخوضها، اليوم الخميس، أمام نادى بالميراس البرازيلى لتحديد المركز الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية، من أجل الحصول على الميدالية البرونزية، وغرد جمال على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "يومكم جميل.. وإن شاء الله يكمل بفوز الأهلى ومن بعده أتوفق فى حفلتى وأقدم حاجة تليق بيكم فى انتظاركم".



احمد جمال على تويتر

ويشارك المطرب أحمد جمال، اليوم الخميس، ضمن حفلات عيد الحب فى دار الأوبرا المصرية، فى حفل بقيادة المايسترو محمد الموجى ومشاركة الفنانة كارول سماحة، وعازف البيانو حمادة النجار.



احمد جمال

وطرح النجم أحمد جمال أغنية جديدة تحمل اسم "بحبك" بمناسبة عيد الحب، وتحمل الطابع الرومانسى وتحمل معانى كلماتها التصريح بمشاعره تجاه حبيبته ويصف مقدار حبه لها، أغنية "بحبك" هى الأغنية السادسة من ألبوم أحمد جمال وهى من كلمات نور الدين محمد والحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى محمد العشى ومن إنتاج مزيكا.

كما طرح مؤخرا النجم أحمد جمال أحدث كليباته أغنية "النهاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومحطات الراديو، من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، وقام بتصويرها فى اليونان، مع الإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية.