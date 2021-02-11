شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات من الجمهور بـ مى عمر بعد مشهد قتل لؤلؤ: تمثيلك رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات عديدة حازت عليها النجمة مى عمر فى مشهد محاولة قتلها على يد مجدى "إدوارد" فى الحلقة 34 من مسلسل لؤلؤ الذى يعرض على قناة On، مشيدين ببراعة تمثيلها وإتقانها للدور.

وتنوعت تعليقات المتابعين على أداء النجمة مى عمر: "أبدعتى من يومك وإنتى مبدعة برافو عليكى بحبك يا أجمل وأحلى ممثلة، تمثيلك رائع إنتى فعلا ممثلة جميلة، الحلقة تحفة وكمية التلاعب بأعصاب المشاهدين، تمثيلك تحفة انتى ممثلة جميلة جدا إنتى أقوى من الحياة لؤلؤ شابوه على المسلسل الجامد ده مليون مبروك".

وشهدت الحلقة الـ 34 من مسلسل "لؤلؤ"، الكشف عن الشخص الذى حاول قتل لؤلؤ – مى عمر – حيث عادت الأحداث إلى الحلقة الأولى، والتى عادت فيها لؤلؤ إلى منزلها بعد إحيائها حفلا غنائيا ناجحا غنت فيه أغنية "أنا أقوى من الحياة" لتعود بقوة بعد الظروف التى مرت بها فى الفترة الماضية.

وبعد عودة لؤلؤ إلى المنزل وصعودها إلى غرفتها سمع حراس الأمن صراخها وبعدما صعدوا إلى الغرفة وجدوها مطعونة بسلاح أبيض وغارقة فى دمائها وتم نقلها إلى المستشفى، ليسرع إلى المكان كل من مجدى – إدوارد، وطارق – أحمد زاهر، وإكرام – سلوى عثمان، ومروة – هدير عبد الناصر، وبودا – محمد الشرنوبى، ونهال – نجلاء بدر، وداليا – هيدى كرم، وسيد – حمدى هيكل.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.



