انطلاق مهرجان ترى كور الفرنسى للأفلام القصيرة بالقاهرة وجدة فى وقت واحد

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عبد الرحمن بن يحيى مدير مهرجان ترى كور الفرنسى للأفلام القصيرة جدا بالسعودية أن الدورة الـ23 للمهرجان تقام بمصر والمملكة العربية السعودية في وقت واحد خلال الفترة من 4 حتى 13 يونيو المقبل .

بوستر المهرجان

وأوضح "بن يحيي" أن باب التقديم للمسابقة الرسمية للمهرجان يغلق يوم الأحد المقبل الموافق 14 فبراير، حيث قال إن باب التقديم لمسابقة vs film للأفلام العربية والتى تقام على هامش المهرجان يغلق يوم 22 أبريل المقبل ويشترط ألا تزيد مدة الفيلم عن الأربع دقائق".

وذكر أنه للعام الثاني علي التوالي تقام فعاليات المهرجان بمصر والسعودية في وقت واحد بعد نجاح التجربة العام الماضي رغم إقامتها أون لاين بسبب جائجة كورونا

من جانبه أكد الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن الدورة الجديدة للمهرجان تشهد مشاركة 16 دولة عربية وأجنبية، وقال: أن فعاليات المهرجان ستقام في مصر بمدينتي القاهرة والإسكندرية فيما تقام فعالياته بالسعودية بمدينة جدة.

وشدد علي أن إدارة المهرجان كانت حريصة علي إقامته العام الماضي في الوقت الذي اضطرت فيه مهرجانات دولية كبيرة الي إلغاء دوراتها بسبب جائحة كورونا

وتابع : "كان لنا السبق فى إقامة الدورة الماضية "أون لاين" وكانت المفاجأة غير المتوقعة باستقبالنا لعدد كبير من الأفلام سواء فى مسابقة تري كور أو مسابقة vs film للأفلام العربية وكانت التجربة فريدة وناجحة على مستوى المشاركة أو العروض من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان".