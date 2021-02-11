درة تشارك متابعيها بأحدث صورة مع زوجها

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة درة عن صورة تجمعها مع زوجها رجل الأعمال هانى سعد عبر خاصية الاستورى على موقع إنستجرام، حيث شاركت بها متابعيها في أحدث ظهور للثنائى معاً، حيث اعتادا على خطف الأنظار بإطلالات مميزة يتشاركا بها من وقت لآخر، وظهرت وهي تقف ورائه وهو جالس علي مكتبه.



درة وهانى سعد

من ناحية أخرى تواصل الفنانة درة تصوير مشاهدها خلال أحداث فيلم "الكاهن"، الذى يشارك فى بطولته النجم إياد نصار.

وصورت درة مشاهد المستشفى الأيام الماضية، فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمر التصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن"، من تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته كل من درة، إياد نصار، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، جمال سليمان، حسين فهمى.

كما انضمت مؤخرًا الفنانة درة لقائمة أبطال مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة والمقرر عرضه فى شهر رمضان من خلال 15 حلقة فقط، ضمن خطة المتحدة للخدمات الإعلامية فى عمل أكثر من مسلسل 15 حلقة فى رمضان المقبل، حيث انطلق تصوير العمل الأسابيع الماضية فى العديد من الديكورات للمخرج ماندو العدل.