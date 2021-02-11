شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ضيف شرف فى مسلسل "بنت السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر النجم بيومى فؤاد كضيف شرف خلال أحداث مسلسل "بنت السلطان"، للنجمة روجينا بجانب مجموعة من النجوم المشاركين، والذى من المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية فى السباق الرمضانى المقبل.

أكد بيومى أنه يظهر بدور ضيف شرف، وذلك بأنه يقدم شخصية "السلطان" خلال الأحداث، وتدور فى إطار مؤثر وحيوى خلال هذة الحدوتة، ألا وهى أنه يمت ويترك الحياة وتتوالى أحداث ظهوره علي الشاشة الذهبية من حين للآخر حول مشاهد له تنتمى إلى مشاهد الـ"فلاش باك"، لما تحتويه شخصيتة من طابع مهم ونشط مع مرور أحداث هذة القصة وغيرها .

جدير بالذكر بأن مسلسل "بنت السلطان" يتضمن نخبة من الفنانين منهم روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، حسن أبوالروس، ندى موسى، محمود حافظ، محمد مهران، بيومى فؤاد، سوسن بدر وآخرين وهو من سيناريو وحوار أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

في سياق مختلف يعرض حاليًا للنجم بيومي فؤاد أكثر من عمل فنى فى دور العرض السينمائى خلال الوقت الجارى فنذكر منهم فيلم "وقفة رجالة" والمتصدرة حاليًا إيراداته شباك التذاكر ويشاركه في البطولة كل من النجم ماجد الكدوانى، سيد رجب ، شريف دسوقي، محمد سلام، أمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى وإيمان السيد، وهو من إخراج أحمد الجندى.

ويعرض له حاليًا فيلم "شاومينج" والذي يشارك فى بطولتة بجانب الفنان بيومى فؤاد عدد كبير من نجوم الكوميديا فمنهم النجم القدير صلاح عبد الله ، نشوى مصطفى ، سامى مغاورى ، أحمد حلاوة ، حامد الشراب ، تونى ماهر ، أحمد سلطان ، سارة درزاوى ، طاهر أبو ليلة ، ياسر الطوبجى ، يوسف حسام ، محمود فارس ،يوسف وليد يوسف ، محمد حسنى ، سعاد القاضى وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفنى للمنتج أيمن يوسف ومن سيناريو وحوار أشرف حسنى وإخراج شادى أبو شادى.