شكرا لقرائتكم خبر عن الطفلة عازفة البيانو الكفيفة تشكر عمرو دياب.. والهضبة: أحلى شكر جالى فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الهضبة عمرو دياب عن سعادته الكبيرة بتوجيه الطفلة الموهوبة عازفة البيانو سارة أحمد حمدى، من ذوى الإعاقة البصرية، الشكر له بعدما نشر بالأمس، مقطع فيديو وهى تتألق فى العزف على البيانو لأغنية "يا لأنا يا لأ - خلينا ننبسط"، مؤكدا أن هذا هو أحلى شكر له فى حياته.



عمرو دياب

وأعاد الهضبة، نشر شكر الطفلة سارة له، الذى كتبته بطريقة "برايل"، قالت فيه: "إهداء إلى الهضبة عمرو دياب، أنا فرحانة أوى إن عزف أغنية خلينا ننبسط عجبك، شكرا على الفيديو.. سارة أحمد حمدى"، من جانبه رد الهضبة، قائلا: "ده أحلى شكر جالى فى حياتى.. تسلمى يا سارة يا موهوبة يا قمر".





وكان الهضبة عمرو دياب، حرص على دعم الطفلة الموهوبة "سارة" عازفة بيانو من ذوى الإعاقة البصرية، عندما عزفت موسيقى أغنية خلينا ننبسط "يا أنا يا لأ"، التى غناها الهضبة فى ألبومه الأخير الذى طرحه مؤخرا، ونشر الهضبة، عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، فيديو للطفلة خلال العزف، معلقا عليه: "برافو يا سارة يا حبيبتى".

وأحيا عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا فى إمارة دبى، ضمن مهرجان التسوق الذى بدأت فعالياته مؤخرا فى دولة الإمارات العربية المتحدة.



رسالة الطفلة بطريقة برايل

وقدم الهضبة خلال الحفل، مجموعة كبيرة من أغانى ألبومه الجديد الذى طرحه مؤخرا "يا أنا يا لأ"، بالإضافة إلى عدد كبير من الأغانى الأخرى، ويعد هذا الحفل، هو الأول للهضبة فى العام الجديد وبعد طرحه ألبومه الأخير الذى حقق نجاحا كبيرا.