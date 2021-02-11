شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا بولوك تشارك براد بيت بطولة فيلمه الجديد "Bullet Train".. لأول مرة معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الممثلة الأمريكية ساندرا بولوك، لأول مرة في عمل سينمائي مع النجم براد بيت، وذلك خلال فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، وهو الفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle من تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا.

ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد في فيلم Bullet Train والذى تدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.



ساندرا وبراد بيت

من ناحية أخرى يعود براد بيت بدوره فى الفيلم إلى نوعية أفلام الأكشن التي تقوم على مشاهد القتال التى اشتهر بها في وقت سابق، وتحديداً خلال عام 1999 أشهر أفلامه القتالية عبر فيلم Fight Club

حيث يستعد من أجل العودة لما كان عليه قبل 22 عاما، الأمر الذى يعتبر تحدياً منه خاصة أنه الآن في عامه الـ 57، وليس بنفس اللياقة البدنية الذى كان يتمتع بها حينما كان في العشرينات من عمره.

إلا أنه وكعادته قبل التحدى من خلال فيلمه القادم Bullet Train الذى يحضر له حالياً، حيث يلعب فيه العديد من المشاهد القتالية والحركة بواسطة آلات حادة مثل السكين مثلما ذكر موقع ذا ميرور خلال تقرير أخير، وبالتالي يسعى جاهداً من أجل الحصول على فورمة مميزة تؤهله للعب الدور بتميز على شاكلة فيلم Fight Club، وبالتالي ظهر مؤخراً خلال نزهة في البحر بلياقة بدنية عالية أكد التقرير أنها ربما كانت نوع من الاستعدادات للفيلم القادم.