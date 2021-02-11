"لا تعصبيني".. هل تتجددت "الحرب" بين أصالة وأحلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد أيام من "الصلح" بينهما، أثار رد كتبته الفنانة الإماراتية أحلام، حفيظة الفنانة السورية أصالة.

وكانت أصالة قد كتبت منذ ساعات عبر حسابها بموقع تويتر، تعليقا على نجاح ألبوم أحلام: "شو حلوين الأغاني كلهم وفيما بعد بخبرك ترتيبهم عندي كيف، بس مبدئيا حزين رهيبة ورح غنيها معك قريبا يا حلومة".

لترد أحلام على ما كتبته أصالة: "حبيبتي إنتِ اللي حلوة، وأكيد بنغنيهم مع بعض قريب بإذن الله، وأهديكي إياها أغنية حزين، شهادة كبيرة".

ومن جديد ردت أصالة على تغريدة أحلام: "لش ما تهديني أغنية فرحة شوي لأني خلصت واجباتي من الحزن"، لترد أحلام: "بهديكي أغنيتك اللي تحبيها عيوني وبس، ويارب الحزن بعيد عنك"، وردت أصالة: "كتير بحبها وخلاص هديتك حلوة وحبيتها".

بعدها ردت أحلام قائلة: "وكمان بهديكي أغنية زوبعة، لجمهورك يغنيها لك"، وأثار هذا الرد غضب أصالة.

وعلقت بوجه غاضب: "شو قصدك؟ لا تعصبيني منك لو سمحتي وخليني مدلعتك أحسن ما إنتِ بتعرفي".

لترد أحلام: "لا إنتِ حضورك يسبب زوبعة"، وتابعت في تغريدة أخرى: "عنيتها لك على الواتس آب".

وتشهد العلاقة بين الفنانة أحلام والفنانة أصالة توترا على مدار سنوات كثيرة، وفي نوفمبر الماضي تدخل "فاهد" نجل الفنانة أحلام بإنهاء حالة الخصام بين والدته وأصالة، بعد سنوات من القطيعة بينهما.