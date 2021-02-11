نبيل الحلفاوي يدعم الأهلي: "البرونزية في انتظاركم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على دعم فريق الأهلي، قبل ساعات من مباراته المرتقبة مع فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "بطل مصر وأفريقيا يواجه بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية، التاريخ معاهم والروح القتالية معاكم، يلا يا رجالة البرونزية في انتظاركم".

وتقام مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، باستاذ المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.