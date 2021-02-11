" كنت بتخنق".. إيهاب توفيق يكشف أسرار "الكوبرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد ساعات من فوزه ببرنامج The Masked singer إنت مين، المذاع على شاشة (إم بي سي مصر)، تصدر اسم الفنان إيهاب توفيق تريند موقع تويتر.

وعلى مدار 10 حلقات استطاع إيهاب توفيق أن يثير حيرة "المحققين" الذين لم يستطيعوا اكتشاف شخصية "الكوبرا" على مدار الحلقات.

ومنح "إيهاب" الفنان حسن الرداد وشاح استخدمه الأخير في مشهد "الرقص" على أغنية "داني" لإيهاب توفيق ضمن أحداث فيلم "زنقة الستات".

وقال الفنان إيهاب توفيق، إنه اختار شخصية "الكوبرا" نظرا لكونها مناسبة لفكرة البرنامج فهي تعتمد على التلون والتنكر، كما كشف أن ملابس الشخصية كانت صعبة خاصة في عملية التنفس.

وأوضح أن القائمين على البرنامج أخبروه أن بإمكانه تشغيل "مروحة" داخل رأس الكوبرا، لكن الصوت كان عاليا فقام بإيقافها وهو القرار السيء فكاد أن يختنق.

وتابع: "كنت منطلق ومبسوط والتجربة مختلفة جدا، وحاولنا من خلال البرنامج نوصل للناس بهجة وسعادة وانبساط، وبشكر كل اللي قايمين على البرنامج".

وشارك عدد كبير من الفنانين في التخفي بشخصيات إما كرتونية أو أسطورية لإثارة حيرة المحققين على مدار حلقات الموسم الأول.

ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا النجمة نادية الجندي، سمية الخشاب، ديما قندلفت، أمل بو شوشة، شيلاء سبت، ظافر العابدين، مرام البلوشي، وآخرون.

وتكونت لجنة المحققين من الفنان حسن الرداد، والفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والفنان اللبناني قصي الخولي، ومهند الحمدي.