بعد عزفها "خلينا ننبسط".. عمرو دياب يوجه رسالة جديدة للطفلة الكفيفة "سارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"ده أحلى شكر جالي في حياتي" بتلك الكلمات علق الفنان عمرو دياب على رسالة الشكر التي وصلت إليه من الطفلة الموهوبة "سارة"، والتي كتبتها بطريقة برايل للمكفوفين.

عمرو نشر الرسالة عبر صفحته في موقع فيس بوك، وعلق عليها وكتب:" ده أحلى شكر جالي في حياتي، تسلمي ياسارة ياموهوبة ياقمر".

وكانت سارة قد كتبت بطريقة "برايل" رسالتها، وقالت :"إهداء إلى الهضبة عمرو دياب، أنا فرحانة قوي أوي أن العزف عجبك، الأغنية خلينا ننبسط، شكرا على الفيديو، سارة أحمد حمدي".

الفنان عمرو دياب كان قد نشر عبر صفحاته في مواقع التواصل، فيديو لفتاة صغيرة كفيفة تدعى سارة تعزف على الأورج، إذ عزفت أغنية "خلينا ننبسط"، التي قدمها الهضبة من خلال إعلان تلفزيوني.

وكتب عمرو في تعليقه على الفيديو،:"برافو يا سارة يا حبيبتي".