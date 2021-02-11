ملك فاسد ولا يحب شرب الخمور.. كيف ظهرت شخصية الملك فاروق في الأعمال الفنية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 11 فبراير 1920، ولد الملك فاروق الأول، آخر من حكم مصر من الأسرة العلوية، والذي استمر حكمه 16 عاما.

شخصية الملك فاروق أثارت فضول الكتاب والمخرجين، فسيرته ثرية دراميًا، وهو من أكثر الشخصيات التي قيل أنها تعرضت للظلم وإلصاق التهم والتجاوزات، لدرجة أن هناك بعض الأعمال "شوهت" سيرته، ولم تكن منصفة في التناول الدرامي، إذ صوّرته على أنه رجل لاهٍ، فاسد، زير نساء، متواطئ في جلب أسلحة فاسدة للجيش المصري في حرب فلسطين.

ومن أبرز الأعمال التي تناولت شخصية الملك فاروق:

الملك فاروق

هو العمل الدرامي الأكثر إنصافا لملك حكم مصر لفترة تجاوزت 16 عامًا، فقد ذكرت الكاتبة لميس جابر ما له وما عليه، من خلال سرد سيرته منذ طفولته وحتى نفيه خارج البلاد، وحقق المسلسل نجاحًا مدويًا وقتها، نظرًا للمفاهيم التي تم تصحيحها عن الملك الراحل.

ويظهر الملك فاروق في المسلسل رجل يأكل بشراهة، يتعامل بتواضع مع الجميع- وهي الرواية التي أكدها عدد كبير من فناني العصر الذهبي في حديثهم عنه- كما ظهر في العمل وهو لا يستطيع السيطرة على أفعال والدته الملكة نازلي، وكان هروبها مع ابنتها خارج مصر ومباركتها زواج الأميرة فتحية من شاب مسيحي بمثابة مسمار في نعش الملك فاروق، فبعدها انتشرت هتافات من الشعب تقول "من لا يحكم أمه لا يحكم أمة"، وجسد شخصية الملك فاروق الفنان السوري تيم حسن.

أوراق مصرية

جسد الفنان أيمن عزب شخصية الملك فاروق، ضمن أحداث مسلسل "أوراق مصرية"، وظهر في المسلسل تواطؤ الملك فاروق في قضية الأسلحة الفاسدة في حرب 48، ليؤكد هذا الرواية التي يتم تداولها عن "فاروق".

امرأة هزت عرش مصر

تناول الفيلم قصة حياة الوصيفة ناهد رشدي، التي كانت ذات تأثير واضح في القصر الملكي في عهد "فاروق"، حتى أن الفيلم وضّح وجود قصة حب بينهما، وعلى الرغم من أن الفيلم لم يكن منصفا بشكل كبير للملك فاروق، إلا أنه لم يظهر الشخصية بالشكل الفج الذي ظهرت به في أعمال كثيرة، وجسد شخصية الملك الفنان فاروق الفيشاوي.

رد قلبي

على الرغم من أن فيلم "رد قلبي" لم يتطرق لتجسيد شخصية الملك فاروق، إلا أن النسخة التليفزيونية من العمل، تطرقت للشخصية من خلال إظهاره بأنه زير نساء، وجسد الشخصية الفنان وائل نور، ولم يحقق المسلسل نفس نجاح الفيلم.

جمال عبدالناصر

فيلم جمال عبدالناصر يتناول السيرة الذاتية للزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والذي أسس تنظيم الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة ضد نظام الملك، وظهرت شخصية الملك في مشاهد معدودة، وتم تسليط الضوء على الفساد في تلك الآونة، وجسد الشخصية الفنان بسام رجب

أم كلثوم

في مسلسل "أم كلثوم" جسد شخصية الملك فاروق الفنان أحمد سعيد عبدالغني، حيث ظهر في عدد من المشاهد، وهو يمثل فاروق في مرحلة الشباب، كما ظهر الفنان بسام رجب وهو يجسد الملك وهو في أواخر حكمه، وضمن أحداث المسلسل ظهرت الشخصية "هامشية" ولم يتطرق الكاتب لتفاصيل خاصة بالملك فاروق، فقد ظهرت فقط علاقته بكوكب الشرق والتي كانت تتسم بالود والمحبة.

ملكة في المنفى

من أكثر الأعمال التي لمست شخصية الملك فاروق، من خلال تناول سيرة حياة والدته الملكة نازلي، وأظهر المشاكل والخلافات التي نشبت بينهما، وظهرت شخصية فاروق الإنسانية من خلال العمل، وجسد الشخصية الفنان حسام فارس

الجماعة

قام الفنان أحمد الفيشاوي بتجسيد شخصية الملك فاروق في الجزء الأول من العمل، ووضّح المسلسل ما تم من مفاوضات واتفاقات بين الإخوان المسلمين وبين الملك، والخلافات التي نشبت بين الطرفين.

وفي الجزء الثاني من المسلسل جسد شخصية الملك فاروق الفنان محمد البياع، وظهر كذلك كيف انقلب "الملك" على جماعة الإخوان بعد الأحداث التي شهدتها البلاد وقتها من أعمال إرهابية قام بها أعضاء الجماعة.

الكنز

جسد شخصية الملك فاروق، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، ولم تظهر الشخصية سوى في مشاهد معدودة، ومنها مشهد يقوم فيه بترقية "بشر" ويطلب منه القبض على خط الصعيد، كذلك ترك حبيبته "المطربة" لأنها لا تليق بمكانة بشر.