مخرج احتفالية "عزت العلايلي" يكشف تفاصيل إقامتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد المخرج عصام السيد أن الاحتفالية التي من المقرر إقامتها وتحمل اسم الفنان الراحل عزت العلايلي، لن تكون حفل تأبين له، موضحا أن المشاورات مازالت جارية بشأن شكلها النهائي.

المخرج المسرحي الكبير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال،:"مازلنا نفكر في شكل الإحتفالية، لكنها لن تقام باعتبارها حفل تأبين، ومن جهتي أفضل أن تكون ليلة في حب عزت العلايلي".

وأضاف،:" أقوم حاليا بالتشاور مع الشاعر والكاتب محمد بهجت للوصول للشكل الذي تقام به الإحتفالية، المقرر إقامتها على المسرح القومي".

الفنان عزت العلايلي قبل رحيله عن عمر يناهز 86 عاما، كان قد كشف عن رغبته في تقديم مسرحية "أهلا يا بكوات"، للمرة الثالثة بعد عرضها للمرة الأولى عام 1989، والثانية في عام 2006، وهي من تأليف الكاتب الراحل لينين الرملي، وإخراج عصام السيد.