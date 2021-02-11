شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله فى كواليس تصوير مسلسل مصطفى قمر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم صلاح عبد الله تصوير مشاهده فى مسلسل مصطفى قمر الجديد "فارس بلا جواز"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، وخلال التقرير التالى ننشر صورة للفنان صلاح عبد الله بلوك الشخصية التى يظهر بها خلال الأحداث، حيث يجسد دور والد مصطفى قمر فى العمل.

مسلسل "فارس بلا جواز" تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، ويضم العمل العديد من النجمات اللاتى يشاركن كضيوف شرف فى كل حلقة، خاصة أن أحداث العمل تدور فى إطار حلقات متصلة منفصلة.

وتم التعاقد مع الفنانة شيرى عادل لتكون بطلة فى حلقة من ضمن حلقات المسلسل، كما تعاقدت الفنانة ندا موسى والفنانة بشرى لتكون ضمن بطلاته وسيتم لاحقا الإعلان عن باقى بطلات المسلسل بعد إنهاء التعاقدات بشكل رسمي.

مسلسل "فارس بلا جواز"، يشارك فى بطولته ديما بياعة وفاطمة عادل ومحمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب، منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.

يذكر أن مصطفى قمر يشارك كضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكداونى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين، من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.

ومن ناحية أخرى يعرض للفنان صلاح عبد الله مسلسل "جمال الحريم" مع نور اللبنانية وخالد سليم وفراس سعيد ودينا فؤاد وإيهاب فهمى وأشرف مصيلحى للمخرجة منال الصيفى ويعرض على قنوات Dmc.