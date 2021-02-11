شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Memory Box يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفيلم اللبنانى الطويل "دفاتر مايا Memory Box للثنائى جوانا حاجى توما وخليل جريج فى المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائى الدولى، وبذلك يكون فيلم دفاتر مايا الفيلم اللبنانى الأول الذى يشارك فى المسابقة الرسمية لهذا المهرجان الرائد منذ 39 سنة.

فيلم دفاتر مايا Memory Box يتناول قصة مايا، سيدة لبنانية انتقلت مع والدتها للعيش في كندا، منذ أكثر من 30 سنة، ولا تزال تعيش فى مونتريال مع ابنتها المراهقة أليكس، عشية عيد الميلاد يتلقون شحنة غير متوقعة، فى داخلها دفاتر وأشرطة كاسيت وصور كانت قد ارسلتها مايا عندما كانت لا تزال تعيش في بيروت إلى أعز صديقة لها التي هاجرت الى فرنسا، وذلك عام 1982.

مايا ترفض فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياتها لكن مقتنيات الشحنة من صور ومذكرات تثير فضولية الأبنة أليكس فتغوص بهذا الأرشيف وبأسرار حياة أمها تدخل أليكس، ما بين الخيال والواقع، عالم مراهقة والدتها الصاخبة والعاطفية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، وتكشف عن ألغاز الماضى الخفى.

وقال المخرجين جوانا حاجي توما وخليل جريج "فكرة الفيلم مرتكزة على مراسلات وجدت بعد 30 عاماً، بين جوانا حاجي توما وصديقتها على مدار 6 سنوات خلقت لنا الرغبة بصناعة هذا الفيلم بهدف نقل لابنتنا عليا وأبناء جيلها مرحلة الثمانينيات فى لبنان أصداء هذا الماضي كان غريب بالنسبة لنا في هذا الوقت الذي نمر فيه بانهيار وازمة لا سابقة لها، مشاركتنا في مهرجان تعني لنا الكثيرة خاصةً فى هذا الوقت بالذات وهذه الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان، وأننا بحاجة اليوم لهذا النوع من المشاركات والاحتفاء بالفن والسينما".