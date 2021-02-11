شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بـ"الجلابية" من كواليس موسى: باقى 60 يوما ورمضان يجمعنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان عن صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسه الجديد "موسى" المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل 2021، حيث ظهر رمضان فى الصورة مرتديا "جلابية بلدى" ومستلقى على ظهره أرضا.



محمد رمضان

وعلق رمضان، على الصورة التى نشرها عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "باقى 60 يوما بمشيئة الله ورمضان يجمعنا، موسى ملحمة رمضان 2021".





وانتقل النجم محمد رمضان وأسرة مسلسله الجديد "موسى"، يوم الاثنين الماضى، إلى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى من أجل تصوير عدد من المشاهد هناك، لتدخل بعدها أسرة العمل موقع تصوير جديد لاستكمال مشاهد العمل الذى تدور أحداثه فى اطار صعيدى خلال فترة الأربعينيات.

وصور رمضان وأسرة المسلسل عددا من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، وذلك بعد عودتهم من أسوان حيث تم تصوير 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين محمد رمضان وعبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين.

وأطلقت شركة سينرجى التريلر الأول للمسلسل، كترويج للعمل المنتظر، وظهر "رمضان" مترديًا الجلابية الصعيدى ومعه جماعة مسلحة تقتحم أحد المنازل، وكشف البرومو عن الفترة الزمنية التى تدور حولها العمل وهى فترة الأربعينيات وسيظهر ذلك فى الديكورات والملابس والتفاصيل الخاصة بالعمل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى.