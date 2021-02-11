شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة قبل حفل عيد الحب الليلة على مسرح الأوبرا: متحمسة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة والمطربة اللبنانية كارول سماحة عن سعادتها الكبيرة وتحمسها الشديد لإحياء حفلها الليلة، على مسرح دار الأوبرا المصرية العريقة، بمناسبة احتفالات عيد الحب.



كارول سماحة

ونشرت كارول، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، صورة لها علقت عليها: "متحمسة جدا للغناء الليلة، على مسرح دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب".





من ناحية أخرى تتعاون المطربة اللبنانية كارول سماحة، مع الموزع الموسيقى أحمد عبد السلام، فى أغنية سينجل جديدة تحمل اسم "سايبينك" تحمل طابع الدراما، من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمد عبية، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب.

وطرحت النجمة اللبنانية "كارول سماحة"، خلال الفترة الماضية آخر ألبوماتها الغنائية، الذى حمل اسم "كريسماس كارول" كاملاً على يوتيوب، وتضمن الألبوم 9 أغانى وهى: من سنة لسنة، أيام الشتى، تعا نفرح تعا نمزح، سانتا، ارجع يا زمان، كل عيد وانت حبيبى، بأخر الشارع، يسوع جايى، ملك السلام، وهو الألبوم الذى خصصته للاحتفال بليالى الكريسماس والعام الجديد ووصفته بأنه ليس ألبوما تقليديا وكل أغنية فيه قصة تلامس حياتنا اليومية.