شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل في بيتنا روبوت .. رقص زومبا بلدى فى الحلقة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل في بيتنا روبوت ، الذى يعرض على قناة cbc، شهدت أحداث الحلقة الـ14 منه إقامة جزار "إسلام إبراهيم" فى نفس العمارة التى يعيش فيها يوسف "هشام جمال" وسارة" ليلى أحمد زاهر" ويستولى الجزار في مسلسل في بيتنا روبوت على الروبوت لذيذ "عمرو وهبة" وزومبا "شيماء سيف" رغما عنهما ليعملا معه فى البيت، كما يحلم يوسف برقص الروبوت زومبا للجزار ثم تأتى سارة ويحكى لها الحلم ويحاول يوسف استرجعهما مرة أخرى بحيلة ذكية.

مسلسل في بيتنا روبوت

أحداث

تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت فى إطار اجتماعى كوميدى عن المهندس يوسف الذي يقوم بدوره الفنان جمال هشام الذى اخترع روبوتين هما لذيذ "عمر وهبة" وزومبا "شيماء سيف" اللذان يساعداه هو وزوجته سارة والتى تقوم بدورها الفنانة ليلى زاهر.

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة شيماء سيف وعمرو وهبة وليلى زاهر وهشام جمال

يذكر أن مسلسل في بيتنا روبوت يعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، دلال عبد العزيز، دنيا سامى، أوتاكا، مى دياب، نيللى محمود، وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم أحمد زاهر، هشام ماجد، ناهد السباعى، أوس أوس، شيرين، عارفة عبد الرسول، حنان سليمان، سامى مغاورى من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.