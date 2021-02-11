شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الحريم 44 .. نور تكتشف أصلها وحقيقة ظهور الشيخ حسن فى أحلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمال الحريم 44 شهدت أحداثها حيرة نور اللبنانية وحديثها مع الشيخ إبراهيم - إيهاب فهمى، عن تجسد جدها الشيخ حسن - صلاح عبد الله، ولا تعلم من هو حتى الآن، وأكد لها الشيخ ابراهيم أن تعتمد على نفسها ويزداد إيمانها، وأنها من سلالة طيبة لتستكمل مشوار جدها بمواجهة الشر والتغلب عليه، ومواجهة عائلة المصيرى وإياد ابن خالتها - حازم سمير وذلك ضمن أحداث مسلسل جمال الحريم 44.





جمال الحريم 44 .. هل تعود نور إلى النور أم إلى الظلام؟

كشف الشيخ إبراهيم - ايهاب فهمى لنور اللبنانية، أن منزل المصيري - فراس سعيد الذي يمارس فيه شر، هو نفس المنزل الذي قدم فيه مقصود - اشرف مصيلحى، ولاءه للشيطان وأعمال السحر فهو ملىء بالشر، وهم يرغبون فى عودته، وخيرها بين أن تعود إلى النور أو إلى الظلام.

ومازال الجن يطارد نور ويوسف - خالد سليم، خلال جمال الحريم 44 ، وظهور الشيطان على شكل معاد او شكل طفل أو إنسان مخيف، وهذا ما فهمه الكاهن لنور ويوسف أثناء وجودهما فى الكنيسة وطلب منها العودة لمنزلها وأن تمشى وراء العلامات التى تكشف لها الحقيقة.

جمال الحريم 44 .. صلاح عبد الله يزور نور ليعلمها بحقيقته وأنه جدها

وزار الشيخ حسن - صلاح عبد الله، خلال جمال الحريم 44 ، نور وعرفها بحقيقته وأنه جدها وأنها لابد من أن تستكمل مشواره ومواجهة الشيطان وأكد لها أنها من نفس سلالته ونبتة طيبة لمحاربة الشيطان وتعود لأصلها لكى تعرف مدى قوتها.

ويشارك فى بطولة جمال الحريم عدد كبير من الفنانين منهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، إيهاب فهمى، أمير شاهين، من إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجى، ويحقق مسلسل "جمال الحريم" نسب مشاهدة عالية على قناة DMC.