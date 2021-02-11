شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولته قتل لؤلؤ .. هكذا أثار إدوارد الجدل بين متابعيه: مين كان متوقع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة شهدتها حلقة أمس من مسلسل "لؤلؤ" بعدما شهدت الحلقة محاولة قتل لؤلؤ على يد أقرب أصدقاءها مجدى هلال الذى يلعب دوره الفنان إدوارد في مفاجأة أدهشت كثيرون ممن لم يتخيلوا إمكانية أن يكون إدوارد هوالقاتل، وذلك بسبب علاقتهما الوطيدة كونه أقرب أصدقاءها.

الفنان إدوارد حرص على التعليق على تلك المفاجأة في رسالة إلى متابعيه عبر حسابه على موقع فيس بوك وقال : "مين كان متوقع؟"، لتنهال عليه التعليقات من جانب محبى المسلسل وسط سيناريوهات عديدة وضعوها من جانبهم حيث كتب البعض أن هذا بالتأكيد سيناريو متفق عليه بين الثنائى لؤلؤ ومجدى في حين حرص آخرون على نفس تلك الرواية بأسئلة من عينة اللوم على مجدى هلال لإقدامه على هذا الأمر.



ادوارد

أيضاً شاركت الفنانة مى عمر متابعيها وجمهورها بصورة تجمعهما مع الفنان إدوارد، من وراء كواليس مسلسل "لؤلؤ"، ووجهت له تساؤلاً قائلة: "حتى أنت يا مجدى"، بعد أن كشفت أنه من حاول قتلها في حبكة المسلسل.



جانب من التعليقات

وشهدت الحلقة الـ 34 من مسلسل "لؤلؤ"، الكشف عن الشخص الذى حاول قتل لؤلؤ – مى عمر – حيث عادت الأحداث إلى الحلقة الأولى، والتي عادت فيها لؤلؤ إلى منزلها بعد إحيائها حفلا غنائيا ناجحا غنت فيه أغنية "أنا أقوى من الحياة" لتعود بقوة بعد الظروف التى مرت بها فى الفترة الماضية.