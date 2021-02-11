"الثقافة والسياحة" تطلق نسخة جديدة من "خبراء أبوظبي"

محمد الفلاح - الخميس 11 فبراير 2021

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي النسخة المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي من برنامج خبراء أبوظبي، المنصة التعليمية الإلكترونية التي تقدم للمتخصصين في قطاع السفر معلومات محدّثة حول أبرز الوجهات والمعالم السياحية في أبوظبي، عبر سلسلة من الدورات التدريبية.



يهدف البرنامج، الذي سيطرح في دول مجلس التعاون الخليجي عبر الإنترنت بالعربية والإنجليزية، وفقاً لبيان اليوم الخميس، إلى دعم منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر، وممثلي وكالات السفر، وغيرهم من الشركاء للترويج لإمارة أبوظبي، عبر تزويدهم بأحدث المعلومات والإرشادات عن الوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، والخدمات المقدّمة وجدول الفعاليات الحافل.

وقال رئيس إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي نبيل الزرعوني: "نتطلع من خلال هذه المبادرة الرائدة إلى ضمان تسهيل عمل شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي في الترويج لأبوظبي عبر إقامة جلسات تدريبية شاملة، تزوّدهم بأحدث المعلومات حول مختلف الوجهات السياحية في الإمارة، ونسعى لإشراك أكبر عدد ممكن من روّاد قطاع السفر الخليجي في هذه النسخة الجديدة من برنامج خبراء أبوظبي لتعزيز معارفهم بمختلف عروض ومميزات العاصمة".

وتهدف المبادرة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من وكلاء السفر حول العالم، تماشياً مع الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لمواجهة تبعات جائحة كورونا، ولتي فرضت تحول العروض الترويجية وورش العمل والدورات التدريبية إلى منصات إلكترونية افتراضية.